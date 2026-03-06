3月3日、「ABEMA Prime」に前総理で衆議院議員の石破茂氏が生出演。緊迫化するイラン情勢とアメリカの軍事行動について、総理経験者としての知見を交えた洞察を語った。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が長期化の様相を呈する中、日本が直面する情報の重圧と、問われる国際法上の判断について議論が交わされた。【映像】イランを破壊するアメリカのミサイル（実際の様子）◆長期化する軍事作戦と変容する現代戦2月28