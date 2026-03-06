栃木県内で３月１日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、インフルエンザの感染者の数がひとつの定点医療機関あたりで３週続いて減少したものの依然として県内全域で警報レベルが続いています。 県内の定点医療機関で２月２３日から３月１日までの間に報告されたインフルエンザの感染者の数は１１５１人で前の週から８４２人減りました。 ひとつの医療機関あたりでは２４．４９人で前の週と比べて１７．９１人減り３