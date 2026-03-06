とちぎテレビ ２月１７日、壬生町にある駅の階段で県央地域に住む１０代の女性のスカートの中に後ろからスマートフォンを差し入れて撮影したとして、栃木警察署は３月５日、性的姿態等撮影の疑いで壬生町安塚の地方公務員中田龍之介容疑者（２６）を逮捕しました。 調べに対し中田容疑者は「被害者のスカートの中をスマートフォンで撮影したことは間違いない」と容疑を認めているということです。