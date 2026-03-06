とちぎテレビ ３月５日正午ごろ、那須町の観光農園「お菓子の城那須ハートランド」で「看板が倒れ３人が下敷きになった」と消防に通報がありました。 警察によりますと４０代から７０代の台湾人観光客の男女３人が頭や首を骨折するなど大けがをしましたが、命に別条はないということです。 看板は、縦が３メートル、横が４メートルほどの金属製で施設名が１文字ずつ書かれた立て看板のうち「ド」が根本