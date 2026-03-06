とちぎテレビ 鹿沼労働基準監督署は３月５日、那須塩原市一区町の建設物解体業の松村自動車商会とその代表者を労働安全衛生法違反の疑いで宇都宮地方検察庁に書類送検しました。 ２０２５年９月、鹿沼市内の土蔵の解体工事の際、従業員が２階から墜落して死亡した事故で、手すりや覆いなどを設けなかったとして墜落防止措置義務違反の疑いがもたれています。