5日の衆議院本会議で、国民民主党の田中健議員は「年収の壁」の問題を取り上げた。【映像】拍手→「いい質問だ！」の瞬間（実際の様子）田中議員が「今回、課税最低限を178万円まで引き上げる特例措置が盛り込まれました。私たち国民民主党が訴え続けてきた政策であり、現役世代の手取りを増やすための大きな第一歩となりました。しかし、これは特例的、先取り措置にとどまっています。なぜ恒久化をしないでしょうか。国民は毎