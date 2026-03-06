日本マクドナルドは6日、昨年12月31日時点で女性管理職比率が27.8％（前年比＋2.5ポイント）、女性役員比率は27.8％（同±0ポイント）、女性店長比率は35.4％（同＋1.2ポイント）になったと発表した。【画像】「マックフライポテト」M・Lサイズが250円に、期間など詳細（表）同社は、持続的な成長のために、性別や年齢、背景にかかわらず多様な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組んでいる。2025年は、女性社員のキャリア