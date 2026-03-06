6日午前11時25分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、それに喜界町です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県奄美市大和