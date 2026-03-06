横浜F・マリノスは6日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、FC東京戦（7日、東京・MUFG国立）に向けて調整した。報道陣に公開された冒頭15分間では大島監督が見守る中、MF喜田、DF角田、MF天野、FWオナイウらがパス交換などで軽快に動いた。前節・東京V戦で待望の今季初白星を挙げ、FC東京戦では今季初連勝を狙う。