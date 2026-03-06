自民党と日本維新の会は6日、国会内で北陸新幹線の延伸ルートを議論する与党の整備委員会を開き、今国会中にルートを決定させることで合意した。北陸新幹線を福井県の敦賀から新大阪まで延伸するルートは、10年前に「小浜・京都ルート」に決定したが、物価高で建設費が膨らんだことなどから、未だ着工に至っていない。去年の初会合では、維新が現行案を含む8つのルート案をまとめ、費用対効果を改めて試算するよう提案。再検証と同