◎全国の天気九州は昼過ぎまで雨、中国地方はこのあとも雨、四国は夕方から雨が降り出すでしょう。雷を伴う所もありそうです。近畿・東海・北陸も夜には雨が降り出すでしょう。関東は日中いっぱい曇り空で天気がもちそうですが、夜はにわか雨がある見込みです。晴れ間の出る所もある北日本も、夜遅くは雨や雪が降り出すでしょう。◎予想最高気温前日と比べて高い所が多く、大阪や名古屋、金沢は前日より3℃か高い予想です。大阪は1