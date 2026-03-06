第2期エリアが2026年3月オープン！東京駅に直結する大規模再開発ビル「TOFROM YAESU TOWER」（以下、トフロム・ヤエスタワー）」が2026年2月28日に竣工しました。このビルの地下には「バスターミナル東京八重洲」の第2期エリアが設けられており、こちらは3月20日（金・祝）に開業を迎えます。【で、デカい…！】これが第2期エリアの入る「新・大型複合ビル」です（写真・地図で見る）バスターミナル東京八重洲は、トフロム・ヤ