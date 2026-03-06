犬がティッシュで遊ぶ理由 1.不規則な動きが気になる 犬がティッシュに興味を持って遊びだすのは、ティッシュの動きが不規則で犬にとって魅力的なものに見えるからです。 薄く軽いティッシュは、ちょっとした風でヒラヒラと揺れたりふわふわ落ちたり、丸めたものもコロコロと転がったりします。 そうした予測できない動きは、犬にとって獲物に見立てたおもちゃのようで、とてもおもしろそうに見えてしまいます。 そのため、