愛犬撮影中に起きた珍事の一部始終が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で240万8000回再生を突破し、「夢の中に入ろうとしてるみたいで草」「なんの能力やねんwww」「目ガンギマリで笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬の寝顔をスマホで撮影していたら…カメラに起きた『とんでもないバグ』】 愛犬の寝顔をスマホで撮影 TikTokアカウント「maromaro0829」の投稿主さんは、