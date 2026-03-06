マルちゃん×TRYラーメン大賞のコラボレーション商品として、東洋水産株式会社からカップ麺入り即席麺「マルちゃん らーめんMAIKAGURA監修 鶏白湯」が新発売となりました。全国発売を記念して、『らーめんMAIKAGURA』監修のカップ麺「マルちゃん らーめんMAIKAGURA監修 鶏白湯」1ケース12食入り（1食278円／税抜）を1名様にプレゼントします。※応募要項は記事末尾をご覧ください業界最高権威『TRYラーメン大賞』の「名店部門 鶏白