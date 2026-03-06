きょう午前、山形市白山の交差点で、車１台が横転する事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で、車を運転していたとみられる３０代の女性が、病院に搬送されました。意識はあるということです。 消防によりますと、きょう午前９時５０分頃、「車の中に閉じ込められている」と通行人から消防に１１９番通報がありました。 現場は山形市白山の交差点で、この事故で軽乗用車を運転していたとみられる３０代の女性１人が救