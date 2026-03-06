生活習慣によっては花粉症の症状を悪化させてしまう事をご存知でしょうか？避けたい生活習慣をお伝えしますので、みなさん気をつけましょう！【関連記事】「花粉症は食べ物で治る」は本当？管理栄養士が教える、食事対策の正解むくみの原因（1）睡眠不足、夜更かし睡眠不足や夜更かしする生活は、自律神経の乱れから花粉症悪化につながります。体の様々な機能の調整をしている自律神経は、粘膜の下の細かな血管にも影響を与えま