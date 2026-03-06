「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）」「ガリガリ君メロンソーダ（7本入り）」を3月から順次発売している。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特長の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33％使用した、本格的な果汁感が味わえる商品になって