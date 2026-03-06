「プレミアムルック（淡雪）パウチ」不二家は、淡雪ソースがとろけ出すとっておきの一粒「プレミアムルック（淡雪）パウチ」を3月10日から発売する。不二家のロングセラーチョコレート「ルック」から、素材にこだわったワンランク上の「プレミアムルック」の新商品が登場する。奈良県産苺の「淡雪」を使用したソースとやわらかなホイップで、淡雪の優しい甘みと上品な味わいを愉しめる。白い苺である淡雪をイメージした見た目にも