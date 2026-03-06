松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月10日10時から「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を販売する。韓国の焼肉料理「サムギョプサル」が松屋の定食メニューとして登場する。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、肉々しくほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がる。ごま油の香りが食欲を刺激し、ごはんがすすむ逸品となっている。「サムギョプサル