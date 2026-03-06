King & Princeの永瀬廉がMCを務め、6日に放送されたテレ東のトークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜深2：05）に、Aぇ! groupの正門良規がゲスト出演した。【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を