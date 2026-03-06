茂木外相は６日午前の衆院外務委員会で、イラン国内で日本人２人が拘束されていると明らかにした。２人とは連絡が取れており、「現時点で安全を確認している」と説明した。このうち１人は、１月に首都テヘランで現地当局に拘束されたＮＨＫのテヘラン支局長とみられる。