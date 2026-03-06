日本相撲協会は6日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で大相撲春場所（8日初日）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。昨年九州、今年初場所と2場所連続優勝を果たし、場所後の横綱昇進を目指す大関・安青錦（21＝安治川部屋）は初日に小結・若元春（32＝荒汐部屋）と対戦することが発表された。豊昇龍（26＝立浪部屋）は新小結の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）は平幕の若隆景