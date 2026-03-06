俳優谷原章介（53）が6日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。自身の花粉症への“スタンス”を語った。花粉症の人が、花粉に似たタンパク質を含む食物を食べた時にアレルギー反応を起こす「花粉食物アレルギー」について特集した。スタジオでは、花粉症の出演者たちが自身の症状について語る中、谷原は「僕も花粉症とは認めてない立場なんですけど」としつつ、「すごく目ヤニ