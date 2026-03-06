AKB48の水島美結（22）と川村結衣（19）が6日、都内で、ニッポンエールプロジェクト協議会第7弾「北海道酪農応援」新商品発表会に登壇した。ニッポンエールプロジェクトとは、JA全農とメーカー、販売先が協力して国産畜産物のPRキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動。2人はともに北海道出身。水島はヨーグルトが大好きで「毎朝欠かさずに食べています」という。また、「中学校の時に牛乳じゃんけんに毎回参加す