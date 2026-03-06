※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。●特集１マンガ第一部完結＆アニメシリーズ十周年！『文豪ストレイドッグス』道しるべは、言葉◎『文スト』の生みの親×作家・朝霧カフカの生みの親!?［対談］朝霧カフカ×久美沙織◎キャラクターの紡ぐ言葉に導かれ――『文豪ストレイドッグス』の軌跡◎横浜聖地巡礼MAP◎アニメキャスト特別インタビュー上村祐翔◎『文スト』ファンが語る！ ［インタビュー］賀喜