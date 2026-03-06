【シュークリーム フラペチーノ】 3月13日 発売予定 価格：お持ち帰り 687円 店内利用 700円 ※Tallサイズのみ 【シュークリーム ラテ】 3月13日 発売予定 価格：お持ち帰り 609円 店内利用 620円 ※Tallサイズ（ホット）のみ スターバックス