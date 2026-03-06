西武は6日、今月末の2026シーズンプロ野球開幕に合わせ、3月27日のロッテとの開幕戦に出場するスターティングメンバーと、31日からのオリックス戦、4月3日からの楽天戦とのホーム6連戦の最多安打者を予測するキャンペーンを本日より実施すると発表した。2026シーズンのスタートを飾るライオンズの布陣をファンにも楽しんで予測して欲しいという思いでこのキャンペーンを企画。3月27日のロッテとの開幕戦に向け実施する「#ラ