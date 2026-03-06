リンクをコピーする

【一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.】 5月21日 発売予定 価格：1回900円 【一番くじ ホロライブ ～RPG Style～】 9月5日 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、VTuberグループ「ホロライブ」の「一番くじ」2種を発売する。5月21日に発売予定の「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクシ