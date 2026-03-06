たんぱく質がプラス！「ちょこっとプラス+ クリーミーチョコバナナ」最初にご紹介するのが2026年2月24日（火）から発売された「ちょこっとプラス+ クリーミーチョコバナナ CHOCOLATE BANANA」258円。黄色いパッケージがドリンクコーナーの棚で目立つチルド飲料です。パッケージには「ちょこっとプラス+」のマークとともにたんぱく質8gと記載されています。1日に必要なたんぱく質は、成人女性で50g、男性は65gが推奨されています（