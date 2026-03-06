BLACKPINKが、K-POPガールズグループの初動新記録を塗り替えた。3月6日、HANTEOチャートによると、先月27日にリリースされたBLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』は、3月5日までの1週間で計177万4577枚の売上を記録。これはK-POPガールズグループ史上最高記録であり、前作『BORN PINK』から約23万枚の大幅な増加となった。【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ『DEADLINE』は予約販売期間中に190万枚に迫る先行予約を記録