とんかつチェーンの「松のや」は、3月11日(水)15時から、「角煮かつ定食」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松のや。価格は1,290円(税込)で持ち帰りも可能。〈とろける柔らかさの豚肉に濃厚な角煮ダレ、サクサク衣で包んだ角煮かつ〉「角煮かつ定食」は、「豚の角煮」を「かつ」に仕立てた新商品。豚肉の「とろけるような柔らかさ」はそのままに、松のや特製のパン粉をまぶしてカラッと揚げている。一口食べれば、衣のサ