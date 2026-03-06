◇プレミアリーグ第２９節トットナム１―３クリスタルパレス（５日・トッテナム・ホットスパー・スタジアム）クリスタルパレスの日本代表ＭＦ鎌田大地は、アウェーのトットナム戦にフル出場した。チームは前半３４分に先制点を奪われるも、同３８分に相手に退場者が出たことで試合を優位に進め、同４０分にこの直後のＰＫを決めて同点に追いつき、前半のアディショナルタイムにも２点を追加。そのまま３―１で逆転勝ちした。