【書評】『本屋の人生』／伊野尾宏之・著／本の雑誌社／1870円【評者】武田砂鉄（フリーライター）東京・中井にある伊野尾書店が3月31日で閉店する。開店したのは1957年。閉店する理由は「お金が回らないから」。1999年に同書店に就職、2017年夏に父親から代表の座を継いだ著者が、店を閉じるまでを綴る。出版・書店業界以外の人に言うと驚かれるのだが、小中規模の書店には売れ筋商品が入りにくく、大手チェーンに集中しやす