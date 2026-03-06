フェブラリーＳ７着のナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は、かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）へ向かう予定。引き続き左回りのマイルを照準に定める。羽田盃、東京ダービーを制した昨年の３歳ダート２冠馬で、前走は全日本２歳優駿４着以来となる１６００メートル。この距離の一線級相手に後方から直線で脚を伸ばして、進境を示す走りを見せていた。