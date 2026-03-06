ＷＢＣドミニカ共和国代表が５日（日本時間６日）、記者会見を行った。ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、タティス（パドレス）の主軸トリオが出席し、同国史上最強打線で優勝を狙うことを宣言した。タティスは、この打線が過去のＷＢＣを通じても屈指の顔触れだと認め「その分だけ期待も大きい。でも大事なのはチームとして一つになることだ」と強調。ソトも「まさにオールスターチーム」と表現し「まだやるべき仕事