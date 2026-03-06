綿矢りささんの最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。発売されるや、ぶっ飛んだ展開と、それを文字デザインで表現した"フォント芸"についてSNSは大盛り上がり。普段本を読まない人にまで広がるその驚嘆と共感の輪の理由とは？歌人・作家の東直子さんはどう読んだのか？ 【本の内容】 物語は、長く不妊治療をしていた妻・由依が妊娠をきっかけに外見も内面も豹変した夜から始まる。どんどん過激になってい