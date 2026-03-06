あなたは読めますか？突然ですが、「健気」という漢字読めますか？心温まるエピソードや、頑張っている人を表す際によく使われる言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けなげ」でした！健気とは、力の弱い者が困難な状況に立ち向かい、一生懸命に振る舞う様子や、心がけがしっかりしていて称賛に値する様子を意味します。例文としては、幼い子供が手伝いをする様子を見て「病気の母を助け