あなたは読めますか？突然ですが、「徘徊」という漢字読めますか？ニュースや日常会話などでよく耳にする言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はいかい」でした！この漢字は、目的もなくあちこちを歩きまわることを意味します。もともとは詩歌の世界などでゆったりと歩く様子を指すこともありましたが、現代では特定の症状や状況を説明する際によく使われる言