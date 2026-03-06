【新華社フフホト3月6日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市第四幼稚園で新学期初日の2日、園児の1人が保護者に付き添われ、ポニーに乗って登園した。周りの園児たちも愛らしいポニーに興味津々。列を作って、乗馬体験を楽しんだ。（記者/李雲平、韓暁楠、丁寧）