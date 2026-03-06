マジシャンのマギー審司が、大ヒットグッズとなった“びっくりデカ耳”の現在の印税や、過去の売上額を明かす場面があった。【映像】マギー審司の美人妻耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」ネタで一世を風靡したマギー審司。師匠・マギー司郎譲りのおとぼけな喋りとコミカルなマジックで、20年前子どもたちに大人気のマジシャンとして活躍し、現在は名古屋に拠点を移して活動している。私生活では、2006年に結婚し、子ども