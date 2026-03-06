2026年2月期の登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年2月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】3月にPHEVモデルを追加！今後が注目される『トヨタRAV4』全37枚2026年2月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万1280台2位トヨタ・シエンタ：9770台3位トヨタ・カローラ：9699台4位トヨタ・ライズ：8726台5位ホンダ・フリード：8420台6位トヨ