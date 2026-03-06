中国が全人代で発表した2026年からの5カ年計画の草案に、「『台湾独立』分裂勢力を断固として打撃する」との文言が盛り込まれました。【映像】全国人民代表大会での習近平国家主席の様子2030年までの指針となる草案には、5年前にはなかった「『台湾独立』分裂勢力を断固として打撃する」という強い表現のほか、「両岸関係の主導権をしっかりと把握する」と明記されています。悲願としている台湾統一に向け、圧力を強めた形で