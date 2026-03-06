◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ―豪州（2026年3月6日東京D）チェコ代表主将のマルティン・ムジーク内野手（29）がオーストラリア戦前の会見に出席。あふれんばかりの「日本愛」を表現した。会見場に「コンニチワ―！」と発しながら入場。前日の初戦・韓国戦はナイターで、翌日のこの日はデーゲームと日程的にはタイトとなるが「昨日のスコアは3年前と比べたら上達している。きのうはきのう。今日は今日で挑もうとしてい