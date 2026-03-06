俳優の竹内涼真（32）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。オフの日に訪れた場所を明かした。同番組にゲスト出演した竹内に向けて、TBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で共演した女優・夏帆がVTRでコメントを寄せた。現場での竹内について、夏帆は「撮休の日も“朝5時に起きて、日帰りで北海道に行ってきた”みたいなことをおっしゃってたり」と告白。自身の欲求に忠実な竹内の姿に「ご飯も現場とか