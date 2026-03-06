2月に山口県下関市豊浦町川棚の正琳寺が全焼し5遺体が発見された火災で、県警は6日、5人の身元を発表した。世帯主の岩崎恵弘さん（89）のほか、住職で息子の恵水さん（58）と妻智美さん（48）、子の蓮樹さん（11）と栞奈さん（9）。県警によると死因は焼死で、目立った外傷はなかった。火災は2月20日午前2時10分ごろ発生。住居兼本堂の木造一部2階建て約730平方メートルを全焼した。恵弘さんが住居部分北東側のトイレで、他の4