JRAは6日、遠藤汰月（20＝伊藤伸）に5日（木）と6日（金）、9日（月）と10日（火）の4日間の騎乗停止を科すと発表した。ノボリフジ（牡3＝伊藤伸）に騎乗し、1着となった4日の笠松9Rで発走後まもなく外側に斜行したことについて笠松競馬裁決委員より同期間の騎乗停止処分を受けた。よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第17号の規定に基づき、裁定委員会の議定により同期間の騎乗が停止される。