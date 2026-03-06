NHKは6日、報道局スポーツセンター職員（50）が、都内で、女性へわいせつな行為をしたとして、不同意性交などの疑いで、警視庁に逮捕されたことを発表した。NHKによると、逮捕されたのは報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部のチーフディレクター、中元健介容疑者（50）。同容疑者は、今年1月、渋谷区内で「通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで、昨日（5日）に逮捕されました」とした。NHKは「職員