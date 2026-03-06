小泉進次郎防衛大臣の6日の記者会見で、AIの使用についての質問が出た。【映像】小泉大臣「スピード感を持って」AI活用への考えを回答「防衛省におけるAIの活用について伺います。米軍のイラン攻撃にはアンソロピックのAI『Claude（クロード）』が使われたとの報道があります。防衛省もAI導入推進チームを立ち上げているが、業務改善より踏み込んで作戦の立案などにAIを活用することを進めているのか？また米軍のようにアンソ