「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）左手首手術からの復帰戦に臨んでいる小祝さくらが１３番パー３でホールインワンを達成した。放ったボールは真っすぐにピン方向へ飛び、手前に落ちて弾んだ後、転がってカップに吸い込まれた。その瞬間、グリーンの周りから大歓声が上がり、小祝はキャディーや同伴競技者らとハイタッチして喜んだ。前日は１バーディー、２ボギー、１